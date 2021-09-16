Суд не признал авторитета Костю Канского вором в законе

Красноярский краевой суд вынес оправдательный приговор Константину Найбауэру, известному в криминальном мире как вор в законе Костя Канский. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает пресс-служба суда.

По данным суда, Найбауэр обвинялся по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. После обсуждения вердикта присяжных и удаления судьи в совещательную комнату обвиняемому был вынесен оправдательный приговор. В законную силу решение пока не вступило.

13 сентября коллегия присяжных заседателей оправдала Костю Канского, посчитав, что вина подсудимого не доказана. Найбауэр отрицал вину во вменяемом ему преступлении.

Константина Найбауэра задержали 19 октября 2019 года в его загородном доме. Операцию проводили полицейские и бойцы спецназа. Расследованием дела Кости Канского занималось МВД. По данным полиции, он был коронован в 1997 году. В сферу влияния Канского входили Красноярский край и Тува. Благодаря своему статусу в криминальной мире он давал распоряжения и указания местным преступным элементам. У него две судимости: в 1982 году — за угон машины, и в 2008-м — за незаконное хранение наркотиков.