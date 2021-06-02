Вора в законе Осетрину Младшего приговорили к 10 годам заключения

Суд в Саратове приговорил к десяти годам заключения вора в законе Сергея Асатряна, известного в криминальных кругах как Осетрина Младший. Об этом сообщает информационное агентство «Регион 64».

Часть лишения свободы он проведет в тюрьме, другую — в исправительной колонии особого режима. Уточняется, что в настоящее время приговор не вступил в силу.

34-летнего уроженца Тбилиси признали виновным по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Асатрян уже был ранее судим и сидел в тюрьме города Балашова Саратовской области. Там он получил криминальный титул в ноябре 2008 года, после чего стал устраивать массовое нарушение режима содержания совместно с другими осужденными, находящимися у него в подчинении.

Кроме того, чтобы усилить свое влияние, он продолжал совершать преступления. Сфера влияния авторитета распространялась на Москву, а также Московскую, Ростовскую и Саратовскую области.

Обвиняемый знал об ответственности за свой титул, однако не стал отказываться от него. Сейчас вор в законе отрицает свою причастность к преступной иерархии.