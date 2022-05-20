Бойца ММА Магомедова поместили под домашний арест за вымогательство

В Москве суд отправил под домашний арест бойца ММА Магомедова за вымогательство 600 тыс

Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения бойцу ММА Асхабу Магомедову, подозреваемому в вымогательстве 600 тысяч рублей у несовершеннолетнего. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Спортсмена отправили под домашний арест по ходатайству следствия. Также суд планирует решить вопрос с мерой пресечения второму фигуранту дела — Николаю Гамисонии.

По версии следствия, в октябре 2021 года подозреваемые под угрозой насилия и распространения сведений, позорящих потерпевшего — несовершеннолетнего 2004 года рождения, потребовали у него 600 тысяч рублей. Юноша, опасаясь за свою безопасность, заплатил вымогателям часть требуемой суммы, сообщала «Ленте.ру» представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

Магомедов был задержан 18 мая в московской квартире. Его соучастником называли сына миллиардера Павла Врублевского — 17-летнего Петра. Он приобрел у подростка часы Rolex за 600 тысяч рублей, но, выяснив, что они поддельные, отправил к нему на разборки бойцов Магомедова и Гамисонию.

