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Сына миллиардера назвали соучастником вымогательства бойцом ММА Магомедовым

Источник сообщил, что за вымогательством бойца ММА Магомедова стоит сын миллиардера

Кадр: Telegram-канал Mash

Сына миллиардера Павла Врублевского заподозрили в соучастии в вымогательстве денег у несовершеннолетнего, в котором обвиняют бойца ММА Асхаба Магомедова. Его имя назвал источник Telegram-канала Mash.

17-летний Петр — тусовщик и сын основателя компании СhronoPay Павла Врублевского приобрел у подростка часы Rolex за 600 тысяч рублей, но выяснив, что они поддельные, отправил к нему на разборки бойцов Магомедова и Николая Гамисонию.

18 мая сообщалось, что Магомедов задержан в московской квартире. По данным правоохранителей, в октябре 2021 года несовершеннолетнему под угрозой применения насилия и распространения в СМИ сведений, позорящих его и его близких, были выдвинуты требования о передаче крупной суммы денег.

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Любовь Ширижик
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