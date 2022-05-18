Бойца ММА задержали о подозрению в вымогательстве у несовершеннолетнего

Боец ММА Магомедов задержан по подозрению в вымогательстве денег у несовершеннолетнего

Боец ММА Асхаб Магомедов задержан по подозрению в вымогательстве денег у несовершеннолетнего, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, в октябре 2021 года несовершеннолетнему под угрозой применения насилия и распространения в СМИ сведений, позорящих его и его близких, были выдвинуты требования о передаче крупной суммы денег.

«Возбуждено уголовное дело о вымогательстве, сотрудники правоохранительных органов задержали в том числе и Асхаба Магомедова», — сообщил источник агентства, пояснив, что следствие продолжается. Задержанным грозит до семи лет заключения.

В сентябре прошлого года в СМИ распространилось видео с Магомедовым, на котором он избивает срочника в армии. На кадрах видно, как спортсмен бьет лежащего на земле человека в военной форме и пинает его, крича при этом: «Вставай!» Также на другой видеозаписи он появляется в форме за рулем автомобиля и стреляет из травматического пистолета в открытое окно. Позже боец ММА объяснил свои действия «поднятием боевого духа» и заявил о травле.