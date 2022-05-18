Задержание бойца ММА Магомедова за вымогательство попало на видео

Боец ММА Магомедов вымогал 500 тыс. рублей у подростка за туфли знакомой; видео задержания

Бойца ММА задержали по подозрению в вымогательстве у несовершеннолетнего

Начало событий в новости Бойца ММА задержали по подозрению в вымогательстве у несовершеннолетнего

Задержание бойца ММА Асхаба Магомедова по подозрению в вымогательстве денег у несовершеннолетнего попало на видео. Запись публикует Telegram-канал «112».

На кадрах правоохранитель зачитывает спортсмену документ с основанием его задержания. Магомедов сидит на кровати, еще один молодой человек лежит на второй кровати.

С заявлением в полицию о вымогательстве 500 тысяч рублей обратилась мать подростка, у которого Магомедов с другом требовали деньги. Несовершеннолетний торговал в интернете одеждой и обувью люксовых брендов. Туфли у него приобрела знакомая бойца, но позже решила, что они являются подделкой. После этого Магомедов с другом стали звонить продавцу и требовать возврата денег и компенсацию.

Бойца задержали силовики в день его рождения.