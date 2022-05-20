Назван самый продаваемый смартфон

IDC: iPhone 13 оказался самым популярным смартфоном в мире в первом квартале

Три устройства Apple оказались в топ-5 самых продаваемых смартфонов в мире. Об этом в своем Twitter сообщил аналитик IDC Франсиско Джеронимо.

Джеронимо сослался на актуальный отчет IDC за первый квартал 2022 года. Специалист назвал самый популярный девайс на рынке — им оказался iPhone 13. На второй позиции разместился iPhone 13 Pro Max, на третьей — Samsung Galaxy A12. В первую пятерку также вошли iPhone 13 Pro и Samsung Galaxy A32.

Аналитик также заметил, что доходы Apple от продаж телефонов серии iPhone 13 составили 42 миллиарда долларов, что составляет более чем 84 процента от общего дохода компании от продаж смартфонов. В свою очередь, Samsung лидирует в сегменте недорогих девайсов. Такие устройства, как Galaxy A12 и A32, принесли компании около 3,6 миллиардов долларов.

Журналисты издания PhoneArena отметили, что iPhone 12 и iPhone 11 были самыми продаваемыми телефонами 2021 и 2020 годов соответственно. «Из последних результатов Apple ясно одно: компания, похоже, нашла два идеальных размера смартфона. И это может резко увеличить спрос с дебютом iPhone 14 в сентябре», — прокомментировали отчет авторы.

Ранее аналитики Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) заявили, что по итогам марта iPhone 13 оказался лидером по продажам в мире среди всех остальных смартфонов Apple. Доля базового флагмана составила 38 процентов.