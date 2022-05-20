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Число заболевших лихорадкой в КНДР превысило 2,2 миллиона человек

ЦТАК: в КНДР за сутки выявили более 263 тысяч заболевших лихорадкой, двое скончались

Фото: KCNA / Reuters

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что число больных с симптомами лихорадки в КНДР превысило 2,2 миллиона, за сутки заразились более 263 тысяч новых пациентов.

Днем ранее в Северной Корее выявили более 262 тысяч заболевших. По состоянию на 19 мая общее число летальных случаев достигло 65, выздоровели 1,5 миллиона заболевших, госпитализированы порядка 750 тысяч.

15 мая в КНДР выявили более 392 тысяч новых случаев заражения «неизвестной лихорадкой». Восемь «пациентов с повышенной температурой» скончались, утверждает агентство, добавив, что всего число погибших составляет 50 человек. У одного из скончавшихся был выявлен омикрон-штамм.

По указанию лидера КНДР Ким Чен Ына Северная Корея ввела в действие «чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда».

Марина Совина
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