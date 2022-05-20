Рестораны «Макдоналдс» в Москве начали готовиться к открытию под новым брендом

В московских ресторанах «Макдоналдс» начали обновлять интерьер в рамках ребрендинга

Рестораны «Макдоналдс» в Москве, вероятно, готовятся к открытию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший снимки, сделанные внутри одного из заведений.

На кадрах заметно, что в ресторане быстрого питания обновили интерьер — на стену нанесли надпись Delicious Burger. Станет ли это новым названием сети, не уточняется.

Ранее в Минпромторге рассказали, что, когда рестораны начнут работать под новым брендом, рецептура блюд «Макдоналдса», вероятно, будет сохранена. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал, что вопросы будут решаться, когда новый владелец обратится в министерство.

О том, что «Макдоналдс» нашел покупателя на свой бизнес в России, сообщалось 19 мая. Им оказался предприниматель из Новокузнецка Александр Говор. Для завершения сделки необходимо разрешение контролирующих органов, сумма продажи не называется.

Об окончательном уходе из России «Макдоналдс» объявил в середине мая. Рестораны сети быстрого питания за редким исключением были закрыты с марта, но сотрудникам продолжали платить зарплату.