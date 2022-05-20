Стала известна судьба меню «Макдоналдс» под новым брендом

Минпромторг не исключил сохранения рецептуры блюд «Макдоналдс» под новым брендом

В Минпромторге рассказали о судьбе блюд из меню «Макдоналдса», когда сеть быстрого питания станет работать под новым брендом. Об этом стало известно ТАСС. В министерстве не исключают, что рецептура может быть сохранена после того, как рестораны снова откроются после продажи российского подразделения.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал, что вопросы будут решаться, когда новый владелец обратится в министерство. В целом в ведомстве признают необходимость, чтобы система «с новым названием, но со старой рецептурой, всем известной и любимой многими потребителями, эффективно работала».

Ранее стало известно, что «Макдоналдс» нашел покупателя на свой бизнес в России — им оказался предприниматель из Новокузнецка Александр Говор. Для завершения сделки, сумма которой пока не раскрывается, необходимо разрешение контролирующих органов. Новое название для сети еще не выбрано.

Как говорил член Российской гильдии маркетологов Николай Григорьев, новым владельцам «Макдоналдс» предстоит серьезная работа над ребрендингом. Тем не менее после открытия рестораны компании будут пользоваться большим спросом: люди пойдут туда на волне патриотизма, считает он. По словам совладельца сети ресторанов Black Star Burger Юрия Левитаса, радикальных изменений цен на блюда из обновленных ресторанов не будет.

В середине мая «Макдоналдс» объявил об окончательном уходе из России. С марта рестораны сети быстрого питания за редким исключением были закрыты, но сотрудникам продолжали платить зарплату. Однако спустя два месяца компания решила свернуть свой российский бизнес после 30 лет работы. Причиной для такого развития событий стал конфликт на Украине, приведший к гуманитарному кризису, и непредсказуемая операционная обстановка, не позволяющая строить планы.