Путин подписал указ о награждении бойца ДНР Моторолы посмертно

Путин подписал указ о награждении комбата «Спарты» Моторолы орденом Мужества посмертно

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении бойца Донецкой народной республики (ДНР) Арсена Павлова, известного как Моторола, орденом Мужества посмертно. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, Павлов награжден за мужество, отвагу и самоотверженность, которые были проявлены в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников.

Ранее глава государства высоко оценил действия 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады в ходе спецоперации России на Украине. Президент также поздравил бригаду с получением почетного наименования «гвардейская» и отметил, что это является особой честью и признанием заслуг.

Кроме того, Путин наградил сотрудников Росгвардии за участие в специальной военной операции на Украине. Указом президента России наград удостоили 18 человек. Еще 124 военнослужащих получили ведомственные награды.