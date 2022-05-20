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Лукашенко рассказал о желающих вернуться в Белоруссию оппозиционерах

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что многие оппозиционеры хотят вернуться в страну

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многие оппозиционеры, покинувшие страну, хотят вернуться. Об этом он заявил на встрече с пионерским активом по случаю празднования 100-летия пионерского движения, передает РИА Новости.

Он напомнил, что после президентских выборов 2020 года некоторые несогласные, активно участвовавшие в протестах, решили уехать из страны. «Нигде вам лучше не будет, чем на своей земле», — отметил Лукашенко.

Президент рассказал, что, по его данным, представители оппозиции желали бы вернуться в Белоруссию, но «не знают как». «Во-первых, стыдно, неудобно: сбежали, а теперь как вернуться? Пусть думают. Как бежали, так пусть и возвращаются», — сказал он.

В январе Лукашенко призвал уехавших из страны оппозиционеров вернуться домой, покаяться и понести наказание за свои действия. По его словам, многие из них разочарованы той жизнью, в которой они оказались.

В 2020 году в Белоруссии разразились массовые протесты из-за результатов прошедших в стране президентских выборов. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов, тогда как его основной конкурент, Светлана Тихановская, набрала только десять процентов. Оппозиционеры подверглись преследованиям силовиков, из-за чего многие из них покинули страну.

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Алевтина Запольская
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