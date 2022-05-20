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Названы самые отстающие по импортозамещению российские отрасли

Эксперты: в России по импортозамещению сильнее всех отстают высокотехнологичные отрасли

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В России по импортозамещению сильнее всех отстают высокотехнологичные отрасли, рассказали эксперты изданию «Секрет фирмы».

«Например, не видно существенных успехов в сфере электроники. В стране не появились предприятия по выпуску микроэлектроники на базе современного техпроцесса», — отметила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

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Аналитик банка «Фридом финанс» Владимир Чернов назвал и другую сферу. Он отметил, что сложности в плане импортозамещения возникают в нефтегазовой сфере. По его словам, технологии, оборудование и комплектующие в данной отрасли на 80-90 процентов — зарубежные. Чернов добавил, что есть трудности в производстве электроники и разработке IT-решений. Аналитик также указал, что автомобилестроение пока тоже нельзя назвать отраслью с успешным импортозамещением.

Наиболее успешной отраслью по импортозамещению Чернов назвал сельское хозяйство. Также у России есть очевидные успехи по импортозамещению в авиастроении, уверены эксперты.

Успех импортозамещения в России существует только в бравурных отчетах отраслевых ведомств, а в реальности программа полностью провалена, заявил ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. В Кремле с такой оценкой не согласились.

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Платон Щукин
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