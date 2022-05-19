Кремль ответил на слова о провале импортозамещения

Песков не согласен, что программа импортозамещения провалена

Кремль не согласен с тем, что программа импортозамещения провалена, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В этом отношении ведется напряженная работа, заявил он, отвечая на слова главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса. Тот ранее сказал, что импортозамещения в России существует только в бравурных отчетах отраслевых ведомств, а в реальности программа полностью провалена.

«Говорить о том, что все провалено — вряд ли можно с этим согласиться. То, что есть невыполненные планы, да, наверняка. Мы с вами не живем и не работаем в идеальных условиях, условия, наоборот, агрессивные», — отметил Песков. Он добавил, что многое предстоит сделать не в обычном, а в авральном режиме.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила удивление тем, что Россия, являющаяся крупным производителем и экспортером металлов, вынуждена импортировать гвозди. В свою очередь, Минпромторг заявил, что Россия производит достаточно гвоздей для внутреннего потребления и поставляет их в страны СНГ.