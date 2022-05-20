Профессор объяснил смертельную опасность работы

Профессор Баркач: работа на низких должностях повышает риск смерти

Доктор юридических наук и профессор Школы бизнеса в Сан-Диего Крейг Б.Баркач объяснил, почему работа на низких должностях повышает риск ранней смерти и наносит непоправимый вред психике. О смертельной опасности неблагодарного труда он рассказал в интервью для Psychology Today.

Эксперт убежден, что главным источником стресса, который негативно влияет на эмоциональное и физическое здоровье человека, является работа. Баркач приводит в пример знаменитое исследование Уайтхолла, в котором изучались показатели уровни смертности среди представителей разных социальных классов в одной профессиональной отрасли. Были изучены десятки тысяч служащих как мужского, так и женского пола от 20 до 64 лет. В результате исследователи установили, что у работников самого низкого уровня (например, курьеров) уровень смертности был в три раза выше, чем у тех, кто занимал высокие должности.

Основная причина более частой смерти, которую отметили исследователи — скачки артериального давления из-за повышенного уровня контроля и сложностей в выполнении поставленных руководством задач. Профессор подчеркнул, что ухудшение здоровья было связано не только с выполняемыми обязанностями, но и с вредными привычками, которые развивались у испытуемых в ответ на стресс. Например, курение, частое употребление алкоголя и переедание, чтобы снять нервное напряжение после трудового дня, негативно влияли на самочувствие и способствовали наступлению смерти от различных заболеваний.

Баркач резюмирует, что стресс на рабочем месте, особенно хронический, самым негативным образом сказывается на здоровье. Поэтому он советует не доводить организм до серьезных проблем и осознать, что никакая работа того не стоит. «Готовы ли вы пойти на такой риск? Вы хотите доверить свою жизнь вашему работодателю? Лично я бы не стал», — заключил профессор и посоветовал не растрачивать жизненные силы только на работу.

До этого психиатр рассказал о главной причине несчастной жизни. По его словам, постоянное стремление к достижению новых целей ухудшает качество жизни человека.