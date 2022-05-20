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СКР возбудил дела после обстрелов Белгородской и Курской областей

В СКР возбудили дела после обстрелов Белгородской и Курской областей со стороны Украины

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Российские следователи возбудили дела после обстрела населенных пунктов Белгородской и Курской областей со стороны Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, 17 мая 2022 года украинские военные, используя системы залпового огня, обстреляли поселок городского типа Теткино и село Попово-Лежачи в Курской области, в результате пострадала сельскохозяйственная техника. В этот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Безымено в Белгородской области, из-за чего 70-летний мирный житель получил осколочное ранение.

Помимо этого, 18 и 19 мая военнослужащие ВСУ с территории Украины обстреляли из системы залпового огня объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Алексеевка и Теткино Курской области, а также села Солохи Белгородской области. В результате погиб один человек, двое мирных жителей получили осколочные ранения. Также были повреждены гражданские и административные здания.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личности украинских силовиков, причастных к совершению преступления.

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Елизавета Новикова
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