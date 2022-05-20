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Популярное шоу вернется в эфир Первого канала

Ток-шоу «На самом деле» с ведущим Еремеевым вернется в эфир Первого канала 21 мая

Фото: ЦНС

Популярное ток-шоу «На самом деле» вернется в эфир Первого канала после перерыва. Об этом в пятницу, 20 мая, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе телеканала.

«В эфир Первого канала возвращается программа "На самом деле" с Тимуром Еремеевым», — говорится в сообщении Первого канала. Уточняется, что первый выпуск после паузы выйдет на телеканале вечером в субботу, 21 мая.

Ранее стало известно, что Первый канал снова будет транслировать программу «Пусть говорят» с ведущим Дмитрием Борисовым. Отмечалось, что теперь передачу будут показывать по субботам.

«Пусть говорят», «На самом деле» и ряд других телепроектов, включая «Вечерний Ургант», «Точь-в-точь», «Две звезды. Отцы и дети» и КВН, перестали выходить на Первом канале в конце февраля. Телеканал тогда сообщил, что изменил сетку вещания в пользу программ общественно-политической направленности.

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Маргарита Щигарева
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