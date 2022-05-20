Ток-шоу «Пусть говорят» вернется в эфир Первого канала 21 мая

Ток-шоу «Пусть говорят» возвращается на Первый канал. Об этом было объявлено в программе «Доброе утро». Запись эфира доступна на сайте Первого канала.

«Спешим сообщить, что в эфир Первого канала возвращается вечернее ток-шоу "Пусть говорят". (...) Программа пока будет выходить в еженедельном режиме», — сказал ведущий передачи «Доброе утро» Сергей Бабаев.

По словам ведущего «Пусть говорят» Дмитрия Борисова, ток-шоу теперь будет выходить по субботам. Отмечается, что новый выпуск покажут на Первом канале уже завтра, 21 мая.

«Первый выпуск мы посвятили событиям недавнего прошлого. На днях [обсуждалась] очень нашумевшая история — загадочная смерть миллиардера [Александра Субботина] в подвале у подмосковных шаманов. Мои коллеги попытались разобраться, кто эти люди, что там происходило», — рассказал Борисов.

О смерти миллиардера и бывшего топ-менеджера «Лукойла» Александра Субботина сообщалось в начале мая. Мужчину обнаружили мертвым в подвале дома в Мытищах после антипохмельного сеанса у шаманов.

Ток-шоу «Пусть говорят» убрали из эфира в конце февраля. Также на Первом канале временно перестали показывать передачи «Вечерний Ургант», «Точь-в-точь», «Две звезды. Отцы и дети», КВН и ряд других проектов. Вместо них на телеканале начали транслировать общественно-политические передачи. В пресс-службе телеканала объяснили, что изменили сетку вещания из-за спецоперации на Украине.