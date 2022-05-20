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Угольный ураган в российском городе показали на видео

Очевидцы показали кадры из Киселевска, который накрыло мощной бурей с угольной пылью

Мощная буря с угольной пылью накрыла Киселевск в Кемеровской области, из-за чего небо стало почти черным. Видео очевидцев с места публикует группа «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

Ураганный ветер достигал 22 метров в секунду и сорвал рекламный баннер около одного из торговых центов. Жители российского города пожаловались на проблемы с дыханием. Некоторые утверждают, что пыль поднялась со стороны Краснокаменской центральной обогатительной фабрики.

В то же время в остальных частях Кузбасса ничего особенного не происходило: только дождь и молнии.

В декабре 2021 жители Киселевска уже жаловались на густой темный дым в небе над городом и черный снег.

19 мая жители Татарстана стали свидетелями второго за несколько дней смерча. Погодное явление показали на видео.

Евгения Куликова
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