Угольный ураган в российском городе показали на видео
Мощная буря с угольной пылью накрыла Киселевск в Кемеровской области, из-за чего небо стало почти черным. Видео очевидцев с места публикует группа «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».
Ураганный ветер достигал 22 метров в секунду и сорвал рекламный баннер около одного из торговых центов. Жители российского города пожаловались на проблемы с дыханием. Некоторые утверждают, что пыль поднялась со стороны Краснокаменской центральной обогатительной фабрики.
В то же время в остальных частях Кузбасса ничего особенного не происходило: только дождь и молнии.
В декабре 2021 жители Киселевска уже жаловались на густой темный дым в небе над городом и черный снег.
19 мая жители Татарстана стали свидетелями второго за несколько дней смерча. Погодное явление показали на видео.