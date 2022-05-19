Второй за несколько дней смерч в российском регионе попал на видео

В Татарстане очевидцы сняли на видео второй за несколько дней смерч

В Татарстане местные жители стали свидетелями второго за прошедшие несколько дней смерча. Очевидцы сняли погодное явление на видео, которое опубликовал Telegram-канал TRASH 116.

На кадрах виден столб скрученного потока воздуха, который опускается с полосы туч. Вихрь, который прошел в одном из сел Чистопольского района, смог поднять в воздух листы профнастила и различный мусор.

По сообщениям Telegram-канала, ранее, 17 мая, в Заинском районе Татарстана очевидцы также наблюдали смерч. Отмечается, что в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Ранее в Алтайском крае россиянам удалось заснять пыльный торнадо, который двигался параллельно автомобильной дороге. На кадрах видно, как ураган пронесся мимо проезжающих автомобилей на близком расстоянии, а затем направился дальше.