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Бушующий пыльный смерч в российском регионе попал на видео

В Алтайском крае очевидцам удалось снять на видео бушующий пыльный смерч

В Алтайском крае очевидцам удалось снять на видео смерч, который бушевал около трассы БийскБарнаул. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

«Трасса Бийск — Барнаул. Что-то... Что-то интересное. Столб дыма просто, не дыма даже, а пыли какой-то», — сказала автор видео.

На кадрах видно, как пыльный ураган пронесся мимо проезжающих автомобилей на близком расстоянии, а затем направился дальше.

Ранее в Хакасии из-за пожаров возникли огненные смерчи. На кадрах, которые опубликовало региональное управление МЧС, видно, что рядом с пожарными, которые тушат возгорание в поле, образовывается огненный смерч — это происходит из-за сильного ветра.

Никита Абрамов
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