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Огненные смерчи в российском регионе сняли на видео

В Абакане в Хакасии сняли на видео возникшие из-за пожара огненные смерчи

В Хакасии из-за пожаров возникли огненные смерчи. Их сняли на видео, его публикует региональное управление МЧС в Telegram-канале.

На кадрах видно, что рядом с пожарными, которые тушат возгорание в поле, образовывается огненный смерч — это происходит из-за сильного ветра.

В МЧС сообщили, что видеозапись в ведомство прислали жители российского региона. Кадры сняты в окрестностях Абакана, уточнили в ведомстве.

Огненный смерч — явление, которое может образоваться из-за пожара, извержения вулкана или бомбардировки. Он происходит, когда столб горячего воздуха с помощью ветра сталкивается с местом, где происходит пожар. Внутренняя температура подобных смерчей может достигать до 1500 градусов, при набирании значительной скорости они способны уничтожать все на своем пути.

Ранее жители села Чечеул Красноярского края сняли на видео необычный вихрь посреди ясного неба — он был похож на торнадо. Судя по видео, высота вихря превышала 20 метров, а ширина составляла около двух метров.

Анастасия Шейкина
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