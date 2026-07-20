Автомобильному рынку страны БРИКС предсказали худший год

CNBC: Автомобильному рынку Китая грозит худший за последние шесть лет год

Для китайского автомобильного рынка 2026 год окажется худшим с 2021 года. Об этом сообщил канал CNBC со ссылкой на китайскую ассоциацию легковых автомобилей.

Причиной такого прогноза стало резкое падение в КНР спроса на легковые автомобили после рекордно высоких продаж в 2025 году. С января по июнь 2026 года реализация таких машин упала на 20,2 процента. Это вынудило ассоциацию снизить прогноз розничных продаж на 2026 год на 14 процентов.

Ситуация усугубилась из-за роста цен на топливо и сокращения субсидий на электромобили. В июне расходы на горючее для транспорта выросли на 15,3 процента в годовом исчислении, что привело к резкому падению спроса на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Их розничные продажи снизились на 39 процента.

В мае по всему миру удалось продать 7 244 681 легковой и легкий коммерческий автомобиль. Достигнутый результат оказался на четыре процента ниже, чем за май 2025 года. Таким образом мировой автомобильный рынок на тот момент падал уже пятый месяц подряд. Январское снижение составило 2 процента, февральское — 8,5 процента, мартовское — 3,5 процента, а апрельское — 3,4 процента.