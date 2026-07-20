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15:48, 20 июля 2026Культура

Путин присвоил актеру Кузичеву звание заслуженного артиста РФ

Президент Путин присвоил актеру Кузичеву звание заслуженного артиста РФ
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил актеру труппы Московского драматического театра имени А.С. Пушкина Андрею Кузичеву звание заслуженного артиста страны. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что соответствующий указ был подписан президентом России.

Ранее стало известно, что актер Данила Козловский, который после начала специальной военной операции уезжал из России, вновь выступает в Малом драматическом театре.

Ранее сообщалось, что Данила Козловский начал выплачивать алименты на свою несовершеннолетнюю дочь из США.

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