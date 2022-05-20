США столкнулись с последствиями изменения климата

Bloomberg: в США ожидается рекордная жара из-за климатических изменений

Национальная метеорологическая служба предупредила об аномальной жаре на северо-востоке США, которая может стать рекордной для мая. В частности, высокие температуры затронут районы от Нью-Джерси до Новой Англии, сообщает Bloomberg.

В Нью-Йорке температура поднимется до 34 градусов 21 мая и спадет на следующий день. В Трентоне и Филадельфии она может достичь 36 градусов, которые при высокой влажности будут ощущаться как 37. В Бостоне, куда жара еще не добралась, ожидается 34-35 градусов, а в Берлингтоне (штат Вермонт) — 29. Несмотря на то что жара будет краткосрочной, она нетипична для этого региона. На востоке США погода редко достигает таких высоких значений, поскольку для Атлантики все еще характерны низкие температуры, заявил эксперт метеослужбы в Аптоне Мэтт Вунш.

Изнуряющая жара, с которой столкнулись США, стала последствием серьезных климатических изменений по всему миру. Например, во Франции наблюдается самый жаркий май за всю историю. Это может уничтожить урожай пшеницы — самый крупный в Евросоюзе. А температура в Индии уже в мае поднялась выше 50 градусов по Цельсию.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что глобальная температура в 2021 году была на 1,11 градуса выше среднего уровня. Мир все стремительнее приближается к порогу потепления на 1,5 градуса, после которого последствия, как ожидается, станут более разрушительными. Глобальное изменение климата в очередной раз связали с деятельностью человека. Так, ученые указали, что большие объемы вредных выбросов в атмосферу привели к экстремально высоким температурам воздуха, аномальному количеству лесных пожаров и наводнений по всему миру, а также другим стихийным бедствиям.

Недавно ученые подсчитали ущерб от лесных пожаров в США. За последние пять лет только тушение пожаров обошлось США почти в 2,4 миллиарда долларов без учета расходов по борьбе с последствиями. В 2022 году в Штатах произошло уже более 24 тысяч пожаров, что является самым высоким показателем за последние десять лет.