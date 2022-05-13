Подсчитан ущерб от лесных пожаров в США

Лесные пожары обойдутся США в 200 миллиардов долларов

Пожары могут нанести Соединенным Штатам ущерба на 200 миллиардов долларов, передает Bloomberg. С января 2022 года лесные пожары охватили площадь размером в 1,3 миллиона акров (526 тысяч гектаров).

За последние пять лет только тушение пожаров обошлось США почти в 2,4 миллиарда долларов без учета подсчетов по борьбе с последствиями. По мнению ученых, из-за продолжающейся засухи и аномальной жары ситуация будет только ухудшаться. «Мы вступаем в новую эру пожарной активности», — сказала научный сотрудник Национального центра атмосферных исследований в Боулдере, штат Колорадо Жаклин Шуман. Последний крупный лесной пожар охватил город в калифорнийском округ Ориндж, власти эвакуировали тысячу человек, а некоторые жилые дома оказались уничтожены.

По словам климатолога из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниела Суэйна, ситуацию в штате уже бессмысленно называть временным явлением — Калифорния столкнулась с изменением климатического ландшафта. Увеличилась не только частота, но и интенсивность пожаров. Национальный межведомственный пожарный центр сообщил, что в 2022 году в США уже произошло более 24 тысяч пожаров, что является самым высоким показателем за последние десять лет.

Ранее Административно-бюджетное управление США (OMB) подсчитало, что к концу XXI века изменение климата будет стоить бюджету США два триллиона долларов в год. Представители OMB оценили возможные затраты по поручению президента Джо Байдена. Согласно подсчетам, только на ликвидацию последствий стихийных бедствий на побережье, страхование от наводнений, защиту урожая и медицинскую страховку будет уходить от 25 миллиардов до 128 миллиардов долларов.

