На чемпионате мира по хоккею разгорелся сексистский скандал

Тренера сборной Германии по хоккею Джессику Кэмпбелл возмутил вопрос о привлекательности

На чемпионате мира по хоккею 2022 года разгорелся сексистский скандал, связанный с помощницей тренера сборной Германии Джессикой Кэмпбелл. Об этом сообщает Yle.

Возмущение команды вызвали вопросы журналистки тренеру во время интервью. «Каково быть такой привлекательной женщиной в окружении привлекательных мужчин? Может, кто-то нравится вам больше других?» — спросила Кэмпбелл корреспондентка. Тренер заявила, что с игроками ее связывают только рабочие отношения, и подчеркнула, что она профессионал.

После интервью в комментарии пресс-атташе сборной Германии она отметила, что вопрос был неуместен. Многие СМИ также осудили журналистку. В частности, финское издание Yle написало, что намеки корреспондентки были возмутительными.

Кэмпбелл является помощницей главного тренера сборной Германии Тони Седерхольма. В качестве игрока в составе команды Канады она выигрывала золото и серебро молодежных чемпионатов мира, а также становилась серебряным призером взрослого мирового первенства. После окончания спортивной карьеры Кэмпбелл проходила стажировку в немецком «Нюрнберге».