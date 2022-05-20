Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В России нашли альтернативу многоэтажкам

В России задумали вернуться к типовым поселкам с малоэтажной застройкой

Фото: Роман Денисов / Globallookpress.com

В России нашли потенциальную альтернативу многоэтажкам и задумали вернуться к типовым поселкам с малоэтажной застройкой. Об этом сообщает газета «Известия». Для этого собираются создать федеральный проектный центр.

Малоэтажную застройку стало актуально развивать, поскольку строительство многоэтажных домов застопорилось. «Даже сегодня, в условиях снижения покупательской активности, малоэтажное жилье остается весьма востребованным. Оно оказалось более устойчивым к колебаниям спроса на рынке недвижимости», — прокомментировал заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.

Материалы по теме:
Как на базаре. Москвичи начали продавать свои квартиры со скидками. Прекратится ли от этого рост цен на жилье?
Как на базаре.Москвичи начали продавать свои квартиры со скидками. Прекратится ли от этого рост цен на жилье?
7 мая 2022
Человек мира. Огурцы, мост-гигант и русская медь: как выглядят здания главного архитектора планеты
Человек мира.Огурцы, мост-гигант и русская медь: как выглядят здания главного архитектора планеты
24 апреля 2022

Ранее стало известно, что Минстрой разработал для проекта строительной стратегии страны пессимистичный сценарий. Он означает, что цель по вводу 120 миллионов квадратных метров жилья не будет достигнута к 2030 году. Сценарий также предполагает, что в 2024 году объем введенного жилья снизится до 72 миллионов квадратных метров — на 22 процента меньше, чем в 2021-м. Сильнее всего спад значения может сказаться на строительстве многоквартирных домов, когда показатель упадет на 33 процента до 29 миллионов квадратных метров. Объем ввода многоэтажек может снизиться на 12 процентов.

В конце апреля Общественный совет при Минстрое совместно с Российским союзом строителей направили в ведомство предложение о запуске пилотных проектов комплексной малоэтажной застройки и частных домов (ИЖС) на основе типовых решений.

Типовые дома, которые предложили построить, дешевле на 15-50 процентов. Эксперимент могут запустить в 14 регионах России

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Командир бригады ВСУ Волына покинул «Азовсталь» и сдался в плен
В Конго зафиксировали многочисленные случаи заражения обезьяньей оспой
Путин поручил оценить антироссийские меры ВТО
Китай резко увеличил импорт из России
Появились подробности сдачи в плен командира бригады ВСУ Волыны
С середины следующей недели в Москву вернется майская погода
Байден перепутал фамилию южнокорейского лидера
Предсказана реакция россиян на новые названия вернувшихся брендов
В США предупредили Украину о принятии «болезненных» территориальных решений
Глава МОК назвал причину рекомендации отстранить россиян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.