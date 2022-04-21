В России предложили запустить проекты дешевой малоэтажной застройки

«Известия» сообщили о запуске проекта бюджетной малоэтажной застройки в 14 регионах России

Общественный совет при Минстрое совместно с Российским союзом строителей направили в ведомство предложение о запуске пилотных проектов комплексной малоэтажной застройки и частных домов (ИЖС) на основе типовых решений. Инициативу могут запустить в 14 регионах России, сообщили «Известия».

Типовые дома, которые предложили построить, дешевле на 15-50 процентов. Кроме того, такие проекты являются более понятными для банков, поэтому стоимость ипотеки на коттеджи может снизиться до показателей кредитов на квартиру. Инициативу могут реализовать в таких регионах, как Московская и Ленинградская области, Алтайский и Краснодарский края и Крым.

Заместитель председателя общественного совета при Минстрое, член рабочей группы Российского союза строителей Олег Бетин отметил, что уже разработаны бюджетные типовые элементы, включая деревянные, железобетонные, металлические, из ДСП и другие. Их можно применять в различных вариациях.

«Регионам требуется помощь в налаживании этого процесса, дорожная карта и сопровождение при реализации проектов. Поэтому нужны соответствующие региональные операторы, регулирующие работу. Также следует, чтобы Минстрой курировал стройку на федеральном уровне», — подчеркнул Бетин.

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