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России предрекли длительную стагнацию на рынке жилья

«Этажи»: период низкого спроса на жилье в России может продлиться до двух лет

Фото: Константин Кококшкин / Globallookpress.com

Самый сложный период на рынке жилья в России может начаться летом 2022 года и продлиться около двух лет. Длительную стагнацию и низкий спрос на квартиры предрек руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев, пишут «Известия».

Специалист отметил, что текущая экономическая и геополитическая ситуация не сравнится с кризисами прошлых лет, однако меры поддержки стройотрасли и ипотечного сектора являются более ощутимыми. По прогнозам эксперта, с лета интерес россиян к недвижимости упадет. «Мы ожидаем снижение спроса на рынке жилья на 70–80% от среднемесячных показателей прошлого года», — заявил Зайцев.

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Спустя время, по словам специалиста, спрос начнет постепенно восстанавливаться. Зайцев считает, что тенденция будет обусловлена базовой потребностью населения в жилье и постепенным снижением средних ипотечных ставок — вместе с растущими скидками при продаже квартир это может оказать на рынок положительный эффект. «Но весь период полного восстановления прежних показателей спроса может составить от одного года до двух лет», — уточнил эксперт.

Зайцев добавил, что ситуацию также может изменить снижение ставки по льготной ипотеке и появление субсидированных ставок на вторичное жилье. Эксперт отметил, что сейчас желающие приобрести квартиру в новостройках не могут продать имеющиеся квартиры из-за низкого спроса на фоне заградительных ставок по ипотеке на «вторичку».

Ранее в России предложили в 2,5-4 раза увеличить налоговый вычет при покупке квартир в новостройках. Автором инициативы выступил Клуб инвесторов Москвы, который захотел повысить сумму, с которой можно вернуть средства, до восьми миллионов для городов федерального значения и до пяти миллионов — для остальных регионов.

Нина Ташевская
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