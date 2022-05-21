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Чемпион UFC Усман назвал условие для титульного боя Чимаева

Чемпион UFC Усман отметил, что для титульного боя Хамзат Чимаев должен победить Ковингтона

Фото: Ed Mulholland / Reuters

Американец Камару Усман оценил уровень конкуренции в дивизионе полусреднего веса в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова привел BJPenn.

Действующий обладатель пояса чемпиона UFC оценил вероятных претендентов и назвал условие для титульного поединка. Он подчеркнул, что шведу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву и другим бойцам необходимо победить Колби Ковингтона.

«Чтобы доказать, что ты достоин драться за титул, надо побить этого парня», — подытожил Усман. Он добавил, что готов драться с любым претендентом.

Чимаев одержал пять побед в рамках UFC. В своем последнем поединке он оказался сильнее бразильца Гилберта Бернса. Бразилец стал первым соперником в карьере Чимаева, которого уроженец Чечни не сумел победить досрочно.

Всего на счету Чимаева 11 побед в 11 поединках. До перехода в UFC он дрался в Brave FC.

Николай Костюков
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