Сторонники экс-главы СДПГ Лафонтена раскритиковали Бербок после ее слов о России

Сторонники экс-председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Оскара Лафонтена раскритиковали главу МИД страны Анналены Бербок после ее слов о России. Соответствующие комментарии они оставили на его странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Спасибо, Оскар Лафонтен. К счастью, есть еще несколько политиков, которые не ведутся на пропаганду войны и реально оценивают последствия для нашей страны», — написал один из пользователей. «Ущерб, который наносит нынешняя администрация, мы не сможем исправить еще десятилетия», — заявил другой. По мнению еще одного юзера, Бербок на посту министра иностранных дел «совершенно не к месту и опасна для всей Европы». «Ее полномочия следует прекратить досрочно! Такие заявления порождают ненависть русских к Германии. А это может привести к плачевным последствиям!» — призвал один из сторонников Лафонтена.

Сам Лафонтен высмеял Бербок, сказав, что заявления министра о «разрушении» России «похожи на язык нацистской Германии». Он также назвал Бербок оливково-зеленым министром иностранных дел и сделал вывод, что нет политиков глупее нее.

До этого Анналена Бербок заявила, что страна решила полностью сократить зависимость от российских энергоресурсов. По ее мнению, ограничительные меры Запада должны быть направлены на ослабление экономики России.