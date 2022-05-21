Российским борцам разрешат сменить спортивное гражданство

Мамиашвили заявил, что не востребованным в сборной борцам разрешат сменить гражданство

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что спортсменам разрешат сменить гражданство. Его слова передает ТАСС.

«Мы отпускали и сейчас отпускаем спортсменов выступать за другие страны из логики уважения к тем, кто много сделал, но уже в силу возраста или физических кондиций не может быть востребован в национальной сборной. Этим ребятам мы даем возможность продолжать свою карьеру», — объяснил он. Мамиашвили подчеркнул, что действующая сборная готовится в штатном режиме.

3 марта Международная федерация спортивной борьбы (UWW) исключила сборную России из турниров под своей эгидой. Организация также отменила турниры, которые должны были пройти на территории страны.

В конце февраля многие международные спортивные организации отстранили россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжать выступления в нейтральном статусе.