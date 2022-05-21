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США решили оставить в Европе 100 тысяч военных

CNN узнал о планах США оставить в Европе 100 тысяч военных

Фото: Дмитрий Паршин / РИА Новости

США оставят около 100 тысяч своих военнослужащих в Европе в ближайшем будущем, передает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

Телеканал узнал, что численность американских военных на континенте временно может вырасти в случае, если НАТО решит провести дополнительные учения в Европе. Также рост американского контингента возможен, если США развернут в Европе новые базы «из-за изменения ситуации с безопасностью».

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В Вашингтоне начали обсуждать эти планы после встречи главнокомандующих вооруженных сил стран НАТО в Брюсселе.

Ранее стало известно, что США дополнительно разместят в Литве бронетанковый батальон для «борьбы с Россией». Госсекретарь США Энтони Блинкен усомнился в стабильности Европы. Он заявил, что она находится под угрозой из-за операции России на Украине.

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Марина Совина
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