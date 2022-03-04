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США усомнились в стабильности Европы

Госсекретарь США Блинкен: стабильность Европы под угрозой из-за операции РФ на Украине
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: РИА Новости

Госсекретарь США Энтони Блинкен усомнился в стабильности Европы. Он заявил, что она находится под угрозой из-за операции России на Украине, передает ТАСС.

Блинкен также подчеркнул, что Вашингтон призывает РФ «прекратить военные операции» близ атомных объектов на территории Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.

Марина Совина
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