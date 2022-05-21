Захарова оценила предложение отобрать виллу Зеленского в Крыму

Представитель МИД Захарова выступила против конфискации виллы Зеленского в Крыму

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова выступила против конфискации недвижимости президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет Ura.ru.

Такую оценку дипломат дала на мероприятии «Битва ораторов» в Екатеринбурге, комментируя вопрос о том, можно ли арестовать недвижимость Зеленского в Крыму в ответ на арест итальянской виллы телеведущего Владимира Соловьева. Захарова пояснила, что не видит ничего нормального в отъеме собственности, когда у этого нет законных оснований. «Тем более когда это часть информационной кампании», — отметила она.

15 марта Соловьев попал в санкционный список Великобритании. В том же месяце Фингвардия Италии наложила на виллу телеведущего арест после его попадания в санкционные списки ЕС в связи с проведением Россией спецоперации на Украине. Соловьев объяснил, что приобрел недвижимость за рубежом, так как она дешевле, чем на Рублевке.