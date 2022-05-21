Раскрыты доходы самых богатых московских деятелей культуры

Департамент культуры Москвы опубликовал сведения о доходах и имуществе деятелей культуры

Самый высокий доход за 2021 год среди столичных деятелей культуры оказался у народного артиста СССР, президента Международного Дома музыки Владимира Спивакова. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на данные о доходах и имуществе, опубликованные департаментом культуры Москвы.

По данным издания, совокупный доход Спивакова составил 158 миллионов рублей. На втором месте рейтинга оказался саксофонист Игорь Бутман с доходом в 96 миллионов рублей. Третье место досталось народной артистке России Надежде Бабкиной. Ее доход составил 71 миллион рублей.

Среди театральных деятелей наибольшую сумму задекларировал художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков, а среди художников – Зураб Церетелли. Доход каждого за год составил чуть меньше 60 миллионов.

Ранее певец Филипп Киркоров пожаловался на потерю доходов из-за ситуации в мире. «Теперь поработать придется в три-четыре раза больше», — отметил артист.