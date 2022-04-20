Филипп Киркоров рассказал о потере доходов

Певец Филипп Киркоров пожаловался на потерю доходов

54-летний народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров откровенно рассказал о потере доходов. О финансовый трудностях артист заявил в интервью с Teleprogramma.pro.

Исполнитель сообщил, что ситуация в мире сильно повлияла на его доходы, в связи с чем певцу необходимо трудиться в несколько раз больше. «Сильно это по мне ударило? Ну, сильно, потому что теперь поработать придется в три-четыре раза больше. Я всегда выбирал самый трудный путь. А на трудном пути нет конкурентов», — пожаловался Киркоров.

Артист также рассказал, что у него состоятся несколько выступлений, которые не планировались ранее: «Не знаю, у кого как, но у меня объявлены дополнительный концерт в Москве и дополнительный концерт в Петербурге».

В начале апреля стало известно о госпитализации Бедроса Киркорова, 89-летнего отца Филиппа Киркорова, в отделение реанимации. Исполнитель высказался о состоянии близкого родственника, а также выразил надежду на его скорейшее выздоровление.

Ранее Филипп Киркоров прокомментировал свой 10-летний брак с Аллой Пугачевой.