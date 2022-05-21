Боец лиги Нурмагомедова потребовал боя против Емельяненко

Боец Йорган де Кастро из лиги Нурмагомедова потребовал боя с Федором Емельяненко

Кабовердийский боец смешанного стиля (MMA) Йорган Де Кастро потребовал поединка против Федора Емельяненко. Об этом сообщает MMA Junkie.

34-летний тяжеловес заявил о своем желании после победы над Джуниором Дос Сантосом в Eagle FC, лиге Хабиба Нурмагомедова. «Я считаю, что мне должны предоставить шанс подраться с Федором. Я хочу выйти в клетку против такой легенды», — подчеркнул он.

Нурмагомедов до поединка Де Кастро и Дос Сантоса упоминал, что хотел бы организовать поединок с участием Емельяненко. Россиянин отметил, что именно бразилец мог бы стать оппонентом тяжеловеса.

Де Кастро известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Под эгидой организации он потерпел три поражения при единственной победе.