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Стало известно об обострении отношений Германии и Польши из-за Украины

Spiegel: отношения Германии и Польши обострились из-за поставок вооружения Украине

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Отношения Германии и Польши обострились из-за вопросов по поводу поставок вооружения Украине. Об этом стало известно Spiegel.

По информации издания, переговоры стран об обмене вооружений зашли в «безнадежный тупик», так как Варшава требовала заменить свои танки, поставленные Украине, на новейшие немецкие Leopard, однако Берлин не смог этого сделать из-за их отсутствия.

«Немцы давали обещания усилить нашу обороноспособность и пополнять запасы, но, к сожалению, ни одно из них не было выполнено», — заявил замглавы МИД Польши Шимон Шинковски.

В газете предположили, что соглашение между Польшей и Германией едва ли может быть достигнуто в связи с тем, что быстрая поставка танков Leopard невозможна из-за проблем в производстве.

20 апреля в ФРГ анонсировали, что вместо поставок вооружений Украине передадут современные танки странам Восточной Европы, готовым отправить Киеву военную технику времен СССР.

За день до этого канцлер Германии Олаф Шольц признал, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине почти исчерпаны.

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Варвара Кошечкина
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