В Минздраве рассказали об иммунитете россиян к оспе обезьян

Глава Минздрава Мурашко заявил, что у части россиян есть иммунитет к оспе обезьян

Часть россиян имеет иммунитет к оспе обезьян благодаря вакцинации, которая проводилась до 1980 года. Об этом в субботу, 21 мая, рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Как пояснил Мурашко, до 1980 года вакцинация от оспы была обязательной, поэтому сейчас в стране есть «определенный пул иммунного населения».

Министр также подчеркнул, что в настоящее время случаев заражения этой инфекцией на территории страны не выявлено. По словам Мурашко, в российских медучреждениях есть все необходимые средства для диагностики данного заболевания и лекарства для его лечения.

Ранее в мае зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что выявленные в Европе случаи заражения оспой обезьян вызывают серьезное беспокойство.

Позже врач-инфекционист Людмила Кушниренко рассказала, что оценила вероятность завоза нового вируса оспы обезьян в Россию. По ее мнению, такой риск существует, в частности из-за путешествий граждан страны в Азию и Африку.