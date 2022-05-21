Влияние поддержки Украины на рейтинг Бориса Джонсона оценили

Политолог Еремина уверена, что к осени рейтинг Бориса Джонсона будет не выше 50 процентов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон своей активной позицией в отношении Украины прикрывает свои неудачи во внутренней политике. Британцы начинают понимать, что политика премьера вредит их собственной стране, поэтому к осени уже половина населения будут говорить о недоверии правительству. Так считает доктор политических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Наталья Еремина. В беседе с «Лентой.ру» она оценила политику Джонсона и влияние поддержки Украины на его рейтинг.

Сценарий Джонсона

Британский премьер Борис Джонсон и его окружение мешают мирному урегулированию ситуации на Украине, заявил обозреватель Bloomberg Панкадж Мишра (Pankaj Mishra). В феврале премьер начал активную деятельность против Москвы, посетил Раду и произнес речь, чем привлек к себе внимание украинцев. Мишра считает, что Лондон разжигает конфликт, в котором не участвует.

«Ситуация достаточно запутанная. Есть общий фон, общий контекст и всеми разделяемая негативная коннотация в сторону России. Но даже на этом общем фоне раздается мнение, что не нужно усугублять уже имеющийся конфликт между Западом и Россией. Поэтому мировые аналитики считают, что нужно иметь несколько сценариев в запасе, а Джонсон выбрал только один и идет по нему», — сказала Еремина.

Политолог сообщила, что Джонсона часто обвиняют в том, что он реализует не линию страны, а действует исключительно в интересах США. Подобные обвинения звучат и в нынешней политической ситуации.

Джонсон пытается показывать, что он играет самостоятельно, поскольку самостоятельно подписывает соглашения с Украиной, самостоятельно обещает ей выплачивать транши, заключает соглашение о поставке вооружения Наталья Еремина политолог

«Но инициатива премьер-министра Британии действует в рамках общего фарватера. Те же самые соглашения и те же самые транши подписывают и США», — заявила она.

Прикрытие от неудач

При этом Еремина убеждена, что все больше британцев начинают понимать, что политика Джонсона вредит Британии.

«То, что Джонсон достаточно рьяно взялся за ситуацию с Украиной, заставляет британских экономистов думать, что он просто прикрывается политикой России, чтобы оправдать свои собственные неудачи. Если раньше у британского общества был первый шок, то сейчас они начинают понимать, что в их бедах виноват не [президент России Владимир] Путин, а политика Джонсона», — считает политолог.

Ответственность должен нести Джонсон. Необходимо просто остановиться и обозначить статус-кво Наталья Еремина политолог

Еремина заявила, что часть британских историков уже говорит, что нужно прекратить активную поддержку Украины. По их мнению, такие действия приводят к «обескровливанию» британской экономики.

«Еще такой момент, ухудшение состояния экономики идет постепенно и планомерно. Оно не обрушивается. Поэтому и напряжение по отношению к политике Джонсона в обществе возрастает постепенно. Думаю, что летом уже половина населения будет говорить о недоверии в сторону правительства. Они будут объективно говорить, что премьер просто прикрывается, чтобы снять с себя ответственность за ситуацию в собственной стране. Посмотрим, как это будет развиваться», — заключила она.

Я так понимаю, нарастающая фаза недоверия к осени будет очень серьезной. Естественно, этим воспользуются другие силы Британии Наталья Еремина политолог

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер Великобритании договорились о совместной работе над разблокировкой поставок зерна с Украины.