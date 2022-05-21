Российский сенатор назвал «рабочую лошадку» ударной силы спецоперации на Украине

Сенатор Кожин назвал вертолеты Ка-52 «рабочей лошадкой» ударной силы операции на Украине

Первый заместитель председателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин в беседе с РИА Новости назвал боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор» «рабочей лошадкой» ударной силы спецоперации на Украине.

По его словам, если сравнить масштабы, локализацию, отдельные специфические особенности театров военных действий в Сирии, где вертолет успешно уже применялся, и в спецоперации на Украине — тогда не требовались боевая мощь и характеристики, которые есть у Ка-52. «Это самая настоящая "рабочая лошадка" российской ударной силы», — сказал он.

Российский сенатор отметил, что сухопутные части и подразделения России действуют успешно в том числе благодаря качеству вертолетной техники. Армейская авиация осуществляет прикрытие колонн, поддержку на поле боя, тыловое обеспечение, решает санитарные задачи, доставляет гуманитарные грузы, сказал Кожин.

В марте пилот вертолета Ка-52 рассказал о технике ухода от ПЗРК Stinger в ходе специальной военной операции на Украине.