Пилот российского Ка-52 рассказал об уходе от американского FIM-92 Stinger

Пилот вертолета Ка-52 рассказал о технике ухода от ПЗРК FIM-92 Stinger

Пилот ударного вертолета Ка-52 рассказал о технике ухода от американского переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) FIM-92 Stinger в ходе специальной военной операции России на Украине, пишет «Российская газета».

«При наведении ракеты Stinger сработал комплекс бортовой обороны. Грамотно сработал штурман, а затем и летчик: выстрелили тепловые ловушки и ракета ушла в сторону», — сказал офицер.

По его словам, российская «техника очень надежная, позволяет выйти из любой ситуации».

В январе администрация США разрешила странам Балтии поставить на Украину ПЗРК FIM-92 Stinger.

В декабре 2021 года издание The Drive заметило, что FIM-92 Stinger не может защищать от массированной атаки с воздуха.

ПЗРК FIM-92 Stinger предназначен для поражения низколетящих воздушных целей. Максимальная дальность применения ракеты комплекса — 8 километров, высота — 4 километра.