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Диетолог назвала способ осчастливить жителей кишечника

Диетолог Лушникова посоветовала кормить жителей кишечника квашеной капустой и отрубями

Фото: Shutterstock

Врач-диетолог, терапевт Ольга Лушникова назвала способ поддержать колонии бактерий, обеспечивающих нормальную работу кишечника. О том, какими продуктами можно «осчастливить» жителей кишечника, она рассказала в интервью с «Лентой.ру».

Лушникова посоветовала «кормить» бактерии продуктами, богатыми пищевыми волокнами. Это, по ее словам, поможет избежать состояния астенизации и постоянной усталости. «Нужно заботиться о полезных жителях нашего кишечника, потому что они крайне важны для нас. А они питаются клетчаткой», — сказала Лушникова, добавив, что есть перевариваемая и неперевариваемая клетчатка, для расщепления которой у человека нет ферментов. «А вот бактерии ее очень хорошо переваривают. И в процессе этого образуются короткоцепочечные жирные кислоты, которые могут влиять на наше, например, настроение», — указала на связь питания и ощущения счастья Лушникова.

Основными источниками пищевых волокон, по словам врача, являются отруби, цельные злаки, крупы, овощи, зелень, фрукты, ягоды, бобовые (чечевица, нут, горох), цедра цитрусовых. «Кроме того, для того, чтобы покормить хороших жителей кишечника, необходимо включать в рацион ферментированные продукты, например, квашеную капусту, без сахара и уксуса, различные ферментированные овощи, фрукты, ягоды, моченые яблоки по старинным русским рецептам, комбучу», — перечисляет Лушникова.

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Специалист указала на то, что до 95 процентов гормона удовольствия серотонина продуцируется в кишечнике. Кроме того, в кишечнике сосредоточено огромное количество клеток иммунной системы. Каждый день взрослому человеку Лушникова порекомендовала съедать от 25 до 50 граммов пищевых волокон.

Ранее нутрициологи Ксения Пустовая и Елена Ефимова в беседе с «Лентой.ру» назвали россиянам витамины для выработки гормона счастья серотонина. Лучше всего, по словам экспертов, снижают уровень стресса витамины В и D.

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Александра Лисица
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