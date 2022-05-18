Россиянам назвали витамины для выработки гормона счастья

Нутрициолог Ксения Пустовая рассказала, что витамины В и D снижают уровень стресса

Нутрициологи Ксения Пустовая и Елена Ефимова в беседе с «Лентой.ру» назвали россиянам витамины для выработки гормона счастья серотонина. Лучше всего, по словам экспертов, снижают уровень стресса витамины В и D.

Ефимова отметила, что в России вырос спрос на антидепрессанты. За первую неделю марта их продали на 525 миллионов рублей, что почти в четыре раза больше, чем в 2021-м. Это, по ее мнению, говорит о возрастающем общем уровне тревожности. А людям в стрессе и депрессии, продолжает специалист, не хватает гормона счастья серотонина, влияющего на настроение, аппетит и сон.

«Из-за стресса у людей снижается уровень серотонина, следовательно, могут развиться депрессия и тревожность, возникнуть бессонница и увеличиться вес. И это только часть возможных проблем. Даже частые головные и костно-мышечные боли могут говорить о пониженном серотонине», — уточнила Ефимова. Для повышения уровня гормона счастья специалист советует пить витамины.

«5-Гидрокситриптофан, или 5-HTP — это аминокислота, которая в головном мозге преобразуется в химическое вещество, которое называется серотонин, — уточнила Ефимова. — Витамин выступает в качестве натурального растительного антидепрессанта, способствует снижению остроты тревожных состояний и, как следствие, предотвращает рецидивы панических атак, нивелирует повышенную раздражительность, невроз, депрессию». Также из добавок для снижения стресса подходят Магний В6, мелатонин, добавила эксперт.

Нутрициолог, основатель Центра дистанционного образования «Школа диетологов», социального проекта «Здоровое поколение» Ксения Пустовая добавила, что во время депрессии необходимо употреблять витамин С, фолиевую кислоту (витамин В9) и витамин Е (жирорастворимый антиоксидант).

«Дефицит витамина Е приводит к неврологическим нарушениям и нарушениям памяти, — отметила Пустовая. — Эффективной антиоксидантной защитой мозга от перекисного повреждения, в том числе при нервно-эмоциональных стрессах и перегрузках, служит убихинол».

Нутрициолог посоветовала для снижения стресса пить витамины групп В и D, а также магний, калий, цинк, селен.

Специалисты отмечают, что правильно подобранные витамины способствуют увеличению выработки антидепрессивных нейротрансмиттеров — серотонина и дофамина, а также улучшают самочувствие и повышают мотивацию, снимают нервное напряжение, помогают быстрее восстановиться нервной системе от чрезмерных нагрузок.

Тем не менее, они призвали сначала проконсультироваться у специалиста, а только потом принимать биодобавки.

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