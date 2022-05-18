Почти половина россиян захотела показать детей психологам

«Мой_Сервис Мед»: 42 процента россиян хотят отвести детей к психологу

Аналитики цифровой платформы «Мой_Сервис Мед» (партнер СК «Росгосстрах») провели исследование, в ходе которого выяснили, что почти половина российских родителей (42 процента) заявляют о тревоге за ментальное здоровье детей и хотят в ближайшее время отвести детей к психологу. Данные опроса есть в распоряжении «Ленты.ру».

В исследовании страховщиков приняли участие 1293 российских родителя из городов с населением больше 100 тысяч человек. Результаты показали, что инициаторами похода к психологу в одинаковой степени выступают мать и отец (27 и 26 процентов соответственно), а также учителя или воспитатели (23 процента). Шесть процентов опрошенных россиян заявили, что водили ребенка к психологу по совету врача-невролога.

73 процента респондентов считают, что детям передается стресс, который испытывают родители — при этом треть опрошенных родителей в последнее время переживали тревожность и растерянность, а 27 процентов — эмоциональное выгорание и бессилие, каждый пятый пожаловался на страх и стресс.

Психологические проблемы ребенка, продолжают аналитики, родители чаще обсуждают с бабушками и дедушками (31 процент) или супругом (30 процентов), а каждый пятый родитель ищет ответы на вопросы ментальных проблемах ребенка в социальных сетях или на форумах. При этом только 10 процентов матерей и отцов, обращают внимание авторы исследования, обсуждают проблемы с самим ребенком. Как оказалось, родители дошколят делают это чаще.

Половина опрошенных считают, что агрессивность и приступы злости у ребенка — одни из наиболее важных тем для походу к психологу. Помимо этого заставить обратиться к специалисту их могут детские трудности в общении со сверстниками, страхи и фобии, апатия и плаксивость, ложь и воровство, а также проблемы с питанием.

46 процентов респондентов уверены, что водить детей к психологу следует с 11-14 лет, однако только четверть взрослых посещала психолога самостоятельно. «Абсолютное большинство опрошенных родителей (68 процентов) хотят, чтобы в программу ОМС была включена программа по поддержке психологического здоровья детей, а выбирая программу семейного ДМС, 37 процентов российских родителей хотели бы добавить семейного терапевта или психотерапевта в полис», — комментирует результаты опроса бизнес-лидер команды «Мой_Сервис» (партнер СК «Росгосстрах») Светлана Бери.

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