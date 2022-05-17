Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Психолог рассказала россиянам о правилах поведения в конфликтных ситуациях

Психолог Драйголович: люди затевают конфликты, чтобы выплеснуть эмоции

Фото: Liza Summer / Pexels

Психолог Елена Драйголович рассказала о правилах поведения при ссорах и конфликтных ситуациях. В интервью для Москва24 она перечислила россиянам рекомендации, которые помогут успокоиться и быстро остановить нежелательное общение.

Психолог отметила, что зачастую люди затевают конфликты с целью выплеснуть эмоции или отстоять позиции по какому-либо вопросу.

«Оба эти варианта предполагают, что ни о каком чувстве такта, внимательности и бережности к собеседнику речи быть не может. Если человек провоцирует собеседника на конфликт, но не желает даже выслушать его или обесценивает его позицию, давит, оскорбляет — он просто воспринимает этого человека как объект для снятия напряжения или самоутверждения», — объяснила Драйголович.

Чтобы конфликт не перешел в «острую» стадию, она советует сохранять спокойствие и вести себя разумно несмотря ни на что. В качестве эффективного способа по самоуспокоению, Драйголович рекомендует использовать дыхательные упражнения.

«Постарайтесь расслабиться и сделайте спокойный продолжительный выдох, помогая себе мышцами живота. Затем такой же спокойный, но более короткий вдох. Потом снова выдох и так далее», — подробнее рассказала об практике психолог.

Материалы по теме:
Тема ментального здоровья захватила интернет. Чем опасен интерес россиян к психическим расстройствам?
Тема ментального здоровья захватила интернет.Чем опасен интерес россиян к психическим расстройствам?
9 марта 2022
«Выиграет тот, кто быстро сориентируется» Как взять эмоции под контроль, помочь близким и найти себя в трудное время?
«Выиграет тот, кто быстро сориентируется»Как взять эмоции под контроль, помочь близким и найти себя в трудное время?
20 марта 2022

Драйголович призывает больше заботиться о себе и вовремя прекращать ненужные диалоги, чтобы конфликт не отнимал энергию и не портил настроение.

«Важно дать себе внутреннее право выходить из диалога больше заботясь о себе и своих чувствах, чем о реакции собеседника. Можно спокойно, но твердо сказать: "Мне не хотелось бы продолжать диалог в таком ключе, возможно, я смогу его продолжить в другом тоне". Или более резко: "Я не готов обсуждать это с вами"», — советует психолог.

Ранее психолог Джонис Уэбб объяснила связь между детством и неудачами в личной жизни. По ее словам, неразрешенные психологические проблемы являются серьезным препятствием для обретения любви.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Матвиенко
Обсудить
Последние новости
Стало известно о возможном исключении Турции из НАТО
Находящегося в федеральном розыске россиянина задержали за крики на крыше дома
Минобороны показало работу «Тор-М2» в ходе спецоперации
Глав департамента труда и социальной защиты населения Москвы отправили в колонию
Фергюсон обратился с предложением к Нурмагомедову
Психолог рассказала россиянам о правилах поведения в конфликтных ситуациях
В Европе раскритиковали введение параллельного импорта в России
Создательница шоу на ТНТ рассказала о слезах из-за грубых сообщений зрителей
Путин объявил об экономическом самоубийстве Европы
Володин дал один совет депутатам во время спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.