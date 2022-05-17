Психолог рассказала россиянам о правилах поведения в конфликтных ситуациях

Психолог Драйголович: люди затевают конфликты, чтобы выплеснуть эмоции

Психолог Елена Драйголович рассказала о правилах поведения при ссорах и конфликтных ситуациях. В интервью для Москва24 она перечислила россиянам рекомендации, которые помогут успокоиться и быстро остановить нежелательное общение.

Психолог отметила, что зачастую люди затевают конфликты с целью выплеснуть эмоции или отстоять позиции по какому-либо вопросу.

«Оба эти варианта предполагают, что ни о каком чувстве такта, внимательности и бережности к собеседнику речи быть не может. Если человек провоцирует собеседника на конфликт, но не желает даже выслушать его или обесценивает его позицию, давит, оскорбляет — он просто воспринимает этого человека как объект для снятия напряжения или самоутверждения», — объяснила Драйголович.

Чтобы конфликт не перешел в «острую» стадию, она советует сохранять спокойствие и вести себя разумно несмотря ни на что. В качестве эффективного способа по самоуспокоению, Драйголович рекомендует использовать дыхательные упражнения.

«Постарайтесь расслабиться и сделайте спокойный продолжительный выдох, помогая себе мышцами живота. Затем такой же спокойный, но более короткий вдох. Потом снова выдох и так далее», — подробнее рассказала об практике психолог.

Драйголович призывает больше заботиться о себе и вовремя прекращать ненужные диалоги, чтобы конфликт не отнимал энергию и не портил настроение.

«Важно дать себе внутреннее право выходить из диалога больше заботясь о себе и своих чувствах, чем о реакции собеседника. Можно спокойно, но твердо сказать: "Мне не хотелось бы продолжать диалог в таком ключе, возможно, я смогу его продолжить в другом тоне". Или более резко: "Я не готов обсуждать это с вами"», — советует психолог.

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