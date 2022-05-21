Крыша стадиона обрушилась во время футбольного матча в Казахстане

Часть кровли крыши стадиона в Казахстане сорвало ветром во время футбольного матча

Крыша стадиона в Шымкенте обрушилась во время футбольного матча 21-го тура Казахстанской премьер-лиги между «Ордабасы» и «Аксу». Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Из-за сильного шквального ветра часть кровли сорвало. Фрагменты крыши стадиона упали за воротами «Аксу». Свидетели отметили, что под ударом могли оказаться болбои, однако обошлось без жертв.

РИА Новости привело комментарий городского департамента по ЧС. Там отметили, что порывы ветра достигали 20 метров в секунду, из-за чего и случился срыв кровли основного здания стадиона.

Аналогичный случай произошел в марте во время матча первого тура чемпионата между «Астаной» и «Шахтером» на стадионе «Астана Арена». Никто из присутствовавших на встрече не пострадал.