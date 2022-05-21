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Посольство России заявило об отказе США оказать медпомощь заключенным россиянам

Посольство РФ заявило, что США отказали в медпомощи заключенным россиянам Буту и Селезневу

Фото: Pixabay

Посольство России в Вашингтоне заявило, что США отказываются оказывать медицинскую помощь заключенным в американских тюрьмах Виктору Буту и Роману Селезневу. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

«Россияне продолжают испытывать серьезные проблемы со здоровьем. Однако возможность пройти квалифицированное обследование, а также получить необходимые лекарства им не предоставляется», — отмечается в заявлении.

В дипмиссии подчеркнули, что американские власти на протяжении нескольких месяцев игнорируют просьбы посольства. Подобное равнодушие там назвали недопустимым и призвали предпринять все необходимые меры по оказанию срочной помощи гражданам России.

Ранее, 13 мая, американский источник сообщил, что обмен осужденного в США россиянина Виктора Бута, приговоренного к 25 годам лишения свободы из-за незаконной торговли оружием, согласовывается. В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области отметили, что его могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

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Марина Совина
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